Atalanta, De Roon e la sua verticalità con la palla

De Roon ha qualità importanti nell’Atalanta di Gasperini. L’olandese è molto propositivo in fase di impostazione, e i numeri lo dimostrano

De Roon è uno dei protagonisti della strepitosa annata dell’Atalanta. Un grafico pubblicato da Calcio Datato esprime bene quanto l’olandese sia determinante nelle squadra ultra-verticale plasmata da Gianpiero Gasperini.

Kalidou Koulibaly ha concluso la Serie A 18/19 come il giocatore con la piú alta percentuale di passaggi in avanti (riusciti) sul totale di passaggi completati: il 47.68% con 27.91 passaggi in avanti riusciti p90', 6.12 in più di Marlon secondo. 👇https://t.co/eMAmEJPeIp pic.twitter.com/mYVTCMAHCm — CalcioDatato (@CalcioDatato) July 24, 2019

Nella tabella sono elencati i dati relativi ai passaggi compiuti in avanti dai giocatori della Serie A, rapportandoli coi passaggi riusciti totali. Come si può vedere, De Roon è il secondo centrocampista per passaggi in avanti. Solo Brozovic ha una percentuale più alta.