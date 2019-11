Atalanta-Dinamo Zagabria streaming e probabili formazioni: dove vederla

Atalanta-Dinamo Zagabria streaming e probabili formazioni: la Dea deve battere i croati per sperare nella qualificazione agli ottavi di Champions

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini ha un solo modo per qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League: vincere le ultime 2 gare del Gruppo C. I bergamaschi al momento sono ultimi nel girone con 1 punti, ma nel caso dovessero conquistare 6 punti nelle ultime 2 partite otterrebbero lo storico traguardo. Il primo ostacolo nella 5ª giornata è la Dinamo Zagabria di Nenad Bjelica, che all’andata in Croazia strapazzò i nerazzurri 4-0 e che al momento è seconda a pari merito con lo Shakhtar a quota 5 punti. Atalanta-Dinamo Zagabria: la partita si giocherà martedì 26 novembre 2019 presso lo Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano, con fischio d’inizio previsto per le ore 21.00.

Recuperi importanti per Gasperini, che rispetto al k.o. interno con la Juventus in campionato ritrova a disposizione il colombiano Duvan Zapata, che partirà con ogni probabilità dalla panchina ma potrebbe essere molto utile nell’ultima parte di gara. Rispetto al match con i bianconeri ci saranno anche Ilicic e Malinovskyi (squalificati in Serie A), ma soltanto il primo dovrebbe partire da titolare nel tandem d’attacco in coppia con il ‘Papu’ Gomez.

Sulla trequarti infatti sarà probabilmente impiegato Pasalic, mentre a centrocampo a destra è ballottaggio fra Hateboer e Castagne e a sinistra dovrebbe essere confermato Gosens, con Freuler e De Roon interni. Dubbi in difesa, con Kjaer che potrebbe spuntarla su Djimsiti nella linea a tre con Toloi e Palomino. Bjelica schiererà invece i suoi con un 3-4-2-1: in attacco il temibile Dani Olmo affiancherà Orsic sulla trequarti alle spalle dell’unica punta Petkovic.

La sfida di Champions League Atalanta-Dinamo Zagabria sarà trasmessa in tv in diretta e in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Arena (numero 204 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite e 484 del digitale terrestre). Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l’app Sky Go, scaricabile su tutti i device iOS, Android. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Atalanta-Dinamo Zagabria

Competizione: Champions League 2019/2020

Quando: Martedì 26 novembre 2019

Fischio d’inizio: ore 21.00

Dove vederla in tv: Sky Sport Arena (canale 204 del satellite) e Sky Sport (canale 253 del satellite e 484 del digitale terrestre) – NOW TV

Dove vederla in streaming: Sky Go – NOW TV

Stadio: Giuseppe Meazza (Milano)

Arbitro: Serguéi Guennádievich Karasyov (Russia)



Le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Kjaer, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Gomez, Ilicic. All. Gasperini

DINAMO ZAGABRIA (3-4-2-1): Livakovic; Théophile-Catherine, Dilaver, Peric; Stojanovic, Ademi, Ivanusec, Leovac; Dani Olmo, Orsic; Petkovic. All. Bjelica

