Atalanta, Djimsiti: «Valencia? Siamo fiduciosi, abbiamo il 50% di passare»

Il difensore dell’Atalanta Berat Djimsiti è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per analizzare la sfida di Champions League

Berat Djimsiti è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per analizzare il momento dell’Atalanta. Ecco le sue parole sulla sfida di Champions: «Sentiamo che c’è la possibilità di fare l’impresa. Siamo fiduciosi, perché attraversiamo un buon momento, ma il Valencia ha più esperienza. Abbiamo il 50% di farcela. La partita top rimane quella con la Dinamo Zagabria in casa».

RODRIGO – «È un giocatore di altissimo livello, infatti lo stava per comprare il Barcellona. L’ho già affrontato era già molto forte, ma non ho paura di nessuno. Siamo abituati ad affrontare grandi attaccanti in Italia».