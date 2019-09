Atalanta, entusiasmo alle stelle: ecco quanti saranno i tifosi a Zagabria

Atalanta, entusiasmo alle stelle per l’esordio assoluto in Champions League: ecco quanti saranno i tifosi a Zagabria

Entusiasmo alle stelle a Bergamo. E non potrebbe essere altrimenti, d’altronde, per la notte del debutto assoluto in Champions League per l’Atalanta. Che questa sera sarà di scena a Zagabria contro la Dinamo per la prima gara del proprio girone.

Un appuntamento che nessun tifoso vorrebbe perdersi. E a cui molti, infatti, assisteranno. Secondo Tuttosport, infatti, saranno 3000 i sostenitori della Dea questa sera sugli spalti del Maksimir, con i biglietti a disposizione per il settore ospiti polverizzati in poco tempo.