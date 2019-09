Atalanta Fiorentina, cori razzisti all’indirizzo di Dalbert: ecco la versione degli ispettori federali presenti a Parma

Ci risiamo. Ancora una volta, infatti, gli ispettori federali presenti a bordo campo in Serie A non hanno segnalato episodi di razzismo invece balzati agli onori – si fa per dire – della cronaca.

E’ accaduto a Parma, per Atalanta-Fiorentina di domenica: nessun coro discriminatorio nei confronti di Dalbert è stato riportato, come segnala Il Corriere della Sera. Per questo motivo il Giudice Sportivo ha disposto un supplemento di indagine.