Atalanta Fiorentina: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Gewiss andrà in scena la sfida di Serie A tra Atalanta e Fiorentina: le ultimissime di formazione con orario e dove vedere il match

Al Gewiss andrà in scena la sfida di Serie A tra Atalanta e Fiorentina. Entrambe reduci dalle fatiche europee ma con stimoli importante per proseguire nei rispettivi obiettivi. La Dea, dopo il pari con la Juve, vuole rispondere alla vittoria del Bologna per dare un segnale importante in ottica corsa Champions. La Viola, invece, vuole accorciare sul trenino per l’Europa e giocarsi poi le carte nelle ultime gare di campionato. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere, Lookman. All. Gasperini.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Nico Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti. All. Italiano.

Atalanta-Fiorentina: orario e dove vederla

Atalanta–Fiorentina gara delle ore 18:00 della domenica, che continuerà la ventinovesima giornata della Serie A, la decima del girone di ritorno. Al Blu Energy Stadium sarà trasmessa verrà trasmessa in esclusiva su DAZN sul canale 214 del satellite. Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale.