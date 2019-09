Il tecnico dell’Atalanta Gasperini è deluso dalla prestazione dei suoi contro la Dinamo Zagabria. Pessimo esordio in Champions League

Esordio shock in Champions League per l’Atalanta. La squadra di Gian Piero Gasperini cade in casa della Dinamo Zagabria per 4-0. Il tecnico nerazzurro non si aspettava di certo una prestazione simile da parte dei suoi: «Abbiamo preso una dura lezione e dobbiamo fare qualcosa per migliorare. Sono stati più bravi di noi sotto ogni punto di vista».

Gasperini prosegue: «La Dinamo partecipa con continuità alle coppe europee e questa sera ci ha superato in aggressività, velocità e qualità. Non attacchiamoci all’alibi dell’emozione, sono stati più forti». Sui singoli taglia corto:«Mi sono piaciuti Malinovskyi e Pasalic».