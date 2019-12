Atalanta, Gasperini: «Ci mancavano i 3 punti in casa. Ilicic? Non è uno stiramento»

L’analisi di Gasperini al termine della sfida tra Atalanta e Hellas Verona: ecco le parole dell’allenatore nerazzurro

L’Atalanta soffre ma alla fine vince contro l’Hellas Verona: 3-2 il risultato finale sul tabellone. Gian Piero Gasperini, allenatore degli orobici, ha commentato così i tre punti conquistati dalla sua compagine ai microfoni di Sky Sport.

«Vittoria in casa che mancava? Sì, la sconfitta con la Juve pesava, ma è anche una questione di calendario. L’approccio è stato molto buono, molti meriti vanno al Verona, difficile giocare contro una squadra che pressa così. Con errori come quello sul primo gol ti complichi la partita, ma siamo stati bravi a ribaltarla. Infortunio Ilicic? Non è uno stiramento ma un problema sul flessore. Vedremo se c’è una piccola lesione o se può recuperare. Contro lo Shakhtar dobbiamo giocare una finale».