L’allenatore dell’Atalanta, Giampiero Gasperini, ha parlato dell’importante sfida contro la Juve e della delusione della Coppa Italia

Sarà dura superare la delusione della sconfitta in Coppa Italia per Giampiero Gasperini. Dopo il grave episodio capitato nella finale contro la Lazio, il tecnico dell’Atalanta ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Juventus.

Ecco le sue parole: «Adesso ci ributtiamo sul campionato con tutte le nostre energie e forze, cercando di raggiungere il massimo. Dalla finale siamo usciti ancora più determinati e con più voglia. È stata una grandissima esperienza, ma ora l’abbiamo archiviata perché abbiamo altri traguardi: ci giochiamo i punti per l’Europa League e per la Champions. Ricarichiamo di volta in volta le energie sia fisiche che mentali. E questa è una nostra forza».

«Domani sarà un impegno molto difficile, in casa della Juve che ha stravinto il campionato, con una festa in atto, però se riuscissimo a fare risultato poi avremmo la certezza aritmetica che con una vittoria saremmo in Champions».