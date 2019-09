Atalanta, Gasperini: «Roma? Tante opportunità. Priorità alla Dea»

Il tecnico dell’Atalanta Gasperini commenta il suo rifiuto in estate alla Roma, che lo aveva cercato insistentemente

Gian Piero Gasperini torna a parlare del suo rifiuto alla Roma per giocare la Champions League con l’Atalanta. Ecco le sue dichiarazioni al Corriere della Sera.

«Penso sia normale che dopo una stagione come quella che abbiamo vissuto si aprano tante opportunità. Ma la priorità per me era rimanere qui con la sfida della Champions da affrontare. Credo che lo stesso ragionamento lo abbiano fatto anche molti giocatori».