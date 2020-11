Atalanta, Gasperini: «Abbiamo fatto scalpore ma non viviamo di ricordi»

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, commenta la nomination ai Globe Soccer Awards come miglior allenatore della passata stagione

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato a Sky Sport della nominations ai Globe Soccer Awards.

NOMINATION – «Sono un po’ sorpreso, è una nomination importante. L’ultima stagione è stata importante per l’Atalanta, è il risultato di quest’annata. La sorpresa resta, cercheremo di confermare di averla meritata. È un riconoscimento prestigioso a prescindere, anche una soddisfazione per tutto l’ambiente Atalanta e per quel che ha rappresentato».

ATALANTA – «Quello che ha fatto l’Atalanta deve aver fatto scalpore, visto che se ne parla ancora dopo mesi. Una piccola società come la nostra è riuscita a imporsi a livello mondiale. Non possiamo vivere di ricordi».