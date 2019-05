Atalanta-Genoa: formazioni ufficiali e cronaca in diretta live

Atalanta-Genoa, 36ª giornata Serie A 2018-2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Un sogno da esaudire, in una volata finale entusiasmante: questa è la missione dell’Atalanta orientata a conquistare un posto in Champions League. Il 36° turno si aprirà con una partita cruciale per le sorti della corsa agli ultimi posti disponibili a una lotta che, con il passare delle giornate, è diventata sempre più agguerrita e appassionante: l’autentica sorpresa di questo campionato, la squadra di Gasperini, affronterà un Genoa, per altro sua grande ex, in piena lotta per la salvezza. La vittoria con la Lazio ha dimostrato, se ce ne fosse ancora bisogno, di come gli orobici siano in splendida forma, capaci di ribaltare uno svantaggio iniziale che avrebbe potuto compromettere l’incontro; la squadra ligure, invece, arriva dalla gara contro la Roma con un punto d’oro, contro una squadra di livello superiore. Se, sulla carta, non ci dovrebbe essere storia, vista la netta differenza tra le due squadre, la precaria situazione in classifica della squadra di Prandelli impone una concentrazione elevata agli uomini di Gasperini, per non perdere la possibilità di allungare ulteriormente il vantaggio acquisito e superare momentaneamente l’Inter. Ecco le formazioni ufficiali e, a seguire, la cronaca live del match.

Atalanta-Genoa: formazioni ufficiali

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Hateboer, Djimsiti, Palomino; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Ilicic, D. Zapata. Allenatore: Gasperini

GENOA (4-3-3): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Lerager, Radovanovic, Veloso; Bessa, Lapadula, Kouamé. Allenatore: Prandelli

Atalanta-Genoa: probabili formazioni e pre-partita

Qui Atalanta. Per la grande occasione di poter allungare ulteriormente sulle sue dirette rivali, l’Atalanta dovrà cercare di conquistare tre punti fondamentali alla conquista di un posto Champions. Gasperini, però, dovrà rinunciare a tre pedine finora essenziali come Masiello, Mancini e Gomez, in quanto squalificati. Nel suo classico 3-4-1-2, allora, spazio a Gollini in porta; Hateboer, Palomino e Djimsiti sulla linea difensiva; Castagne e Gosens sugli esterni, mentre al centro spazio a De Roon e Freuler. Pasalic, invece, agirà nel ruolo di trequartista dietro al tandem offensivo composto da Ilicic e Zapata.

Qui Genoa. Dopo il preziosissimo punto conquistato contro la Roma, la squadra di Prandelli è chiamata a un’ulteriore impresa, se vorrà tentare di allontanarsi il prima possibile dalla zona caldissima della classifica. Per farlo, però, il tecnico dovrà rinunciare agli infortunati Favilli, Sturaro, Lazovic e Mazzitelli, ma potrà contare sul recupero di Bessa. Nel suo 4˗3˗3, allora, davanti a Radu, dovrebbero agire Biraschi ˗ in probabile ballottaggio con Günter ˗, Romero, Zukanovic e Criscito; a centrocampo spazio a Lerager con Radovanovic e Veloso, mentre il tridente offensivo dovrebbe essere formato dal rientrante Bessa, Lapadula e Kouamé, con Pandev e Pereira che scalpitano.

Atalanta-Genoa: precedenti

Quella che andrà in scena all’Atlteti Azzurri d’Italia di Bergamo tra i padroni di casa e il Genoa allenato da Cesare Prandelli sarà la 35° occasione di confronto tra le due formazioni, in Serie A, per un bilancio che recita 14 vittorie degli orobici, 10 affermazioni del Grifone e 10 pareggi. L’ultimo incontro disputato in Lombardia risale alla scorsa stagione, conclusosi con un secco 3˗1 firmato da Barrow, Cristante e Ilicic (di Veloso la rete della bandiera). L’ultima vittoria genoana, invece, risale al 2016 quando Dzemaili e Pavoletti regalarono i tre punti al Grifone. L’ultimo pareggio, in casa nerazzurra, risale addirittura al 2014, quando De Ceglie e De Luca fissarono il punteggio sull’1˗1. Ma le due formazioni, che vantano entrambe una lunghissima storia, ebbero la prima occasione di confronto nel 1938 con un rocambolesco 4˗3.

Atalanta-Genoa Streaming: dove vederla in tv

