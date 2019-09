Atalanta, Gollini: «Gasp è un martello ma io non mollo. Sul derby con il City…»

Pierluigi Gollini ha parlato alla Gazzetta dello Sport della stagione con l’Atalanta e del debutto in Champions

L’Atalanta domani sfiderà il Genoa per poi buttarsi, finalmente, con testa e cuore all’esordio in Champions League contro la Dinamo Zagabria. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Pierluigi Gollini ha parlato delle emozioni che vivrà all’esordio in Champions.

GENOA – «Non dobbiamo pensare a Zagabria, c’è solo il Genoa: squadra fisica che ti affronta. E l’ambiente sarà caldo, ma dopo il Torino vogliamo i tre punti»

OBIETTIVO – «L’obiettivo è il settimo-ottavo posto, ma abbiamo il potenziale per chiudere tra le prime quattro. E occhio: il campionato è fondamentale, la Champions League non vale di più. Qui Gasperini ci martella».

CHAMPIONS – «Capisco il fascino di sfidare Barça, Real o Liverpool, io da professionista penso al risultato. Non esistono match semplici, ma puntiamo agli ottavi. Altrimenti perché giochiamo?»

DERBY – «Incredibile, un segno del destino. Quella di Manchester fu un’esperienza unica, anche per la lingua: oggi sono il traduttore dei nuovi. Sarebbe importante fare almeno un punto con il City. Ancor di più partire forte con Dinamo e Shakhtar: molto passerà dai primi due turni»