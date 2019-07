Atalanta, Gomez: «Champions? Cercheremo di vincere su ogni campo»

Atalanta, parla il Papu Gomez: «Champions? Se qualcuno me l’avesse detto un anno fa avrei risposto che era una follia»

L’Atalanta sta preparando la stagione più importante della storia recente, poiché è attesa dai gironi di Champions League. Ai microfoni di Sky Sport ha parlato Papu Gomez, il capitano della squadra, sull’attesa alla competizione. Le sue parole:

«Cosa avrei risposto un anno fa a chi mi parlava di Champions? Che era una follia. Il nostro obiettivo era tornare in Europa League, poi piano piano il campionato si è messo in un certo modo. E’ stato un traguardo molto lottato. Possiamo essere la sorpresa. Il livello è alto, è come giocare sempre contro Juve e Napoli. Passare il turno sarà molto dura, però cercheremo di farlo a modo nostro, ovvero cercando di andare a vincere su ogni campo».