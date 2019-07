Atalanta, Gomez: «Non so se finirò la carriera in nerazzurro»

Il Papu Gomez ha confessato di aver ricevuto una cifra mostruosa dall’Arabia Saudita, anche se poi ha preferito restare all’Atalanta

Interrogato da Sportweek, Gomez ha ammesso di aver riflettuto spesso sul suo rapporto con l’Atalanta.

Ecco le parole: «Mi ha cercato l’Al-Hilal, mi avevano offerto una barca di soldi. Oggi non so dire se finirò la carriera qui. Mi interessava altro, e parlai chiaro:”Ma voi volete che io sia davvero una bandiera, per l’Atalanta?” Poi ho capito di aver fatto la scelta giusta».