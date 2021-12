Atalanta, Gosens annuncia lo stop: «Devo fermarmi di nuovo, dispiace»

L’esterno dell’Atalanta Gosens ha annunciato di aver subito una ricaduta dell’infortunio e che dovrà rimandare il suo rientro in campo

Il rientro in campo di Robin Gosens, dopo l’infortunio patito in Champions League contro lo Young Boys, sembrava ormai imminente, ma il tedesco è stato costretto a fermarsi nuovamente. Il suo ritorno, a questo punto, è da considerarsi direttamente nel 2022. Ad annunciare il nuovo problema è stato lo stesso esterno dell’Atalanta sui propri social.

L’ANNUNCIO – «Volevo rientrare in campo per aiutare la squadra, purtroppo però ho avuto un problema in allenamento che mi costringerà a fermarmi di nuovo. Ho lavorato duro ma purtroppo capita. Mi spiace per l’Atalanta e per i tifosi, darò tutto per tornare al più presto».