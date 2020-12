Atalanta, Gosens positivo al Covid-19

Robin Gosens è risultato positivo al Covid-19

Robin Gosens non è stato convocato per la partita contro l’Udinese e il motivo è stato subito svelato dall’Atalanta. Con una nota ufficiale, il club nerazzurro ha comunicato che l’esterno mancino è risultato positivo al Covid-19.

«Atalanta B.C. comunica che, in seguito ai test effettuati ieri, venerdì 4 dicembre, Robin Gosens è risultato positivo al Covid-19. Si tratta di una positività a bassa carica virale. Il calciatore è stato prontamente isolato nel rispetto delle procedure previste dal protocollo sanitario. Nel pomeriggio il gruppo squadra è stato sottoposto nuovamente ai test molecolari. La Società ha immediatamente attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate. Sono 22 i calciatori convocati da mister Gian Piero Gasperini per Udinese-Atalanta, in programma alla Dacia Arena di Udine domani alle 15».