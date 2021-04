Atalanta, Gosens riceve la maglia di Ronaldo in regalo dai compagni: la reazione – VIDEO

Robin Gosens ha ricevuto in regalo dai compagni di squadra la maglia di Cristiano Ronaldo, dopo che il portoghese si era rifiutato di scambiarla con lui

Nella sua autobiografia ‘Vale la pena sognare’, Robin Gosens aveva raccontato questo episodio con Cristiano Ronaldo: «Dopo la partita contro la Juventus, ho cercato di realizzare il mio sogno di avere la maglia di Ronaldo. Dopo il fischio finale sono andato da lui, non sono nemmeno andato dal pubblico per festeggiare … ma Ronaldo non ha accettato. Gli ho chiesto: ‘Cristiano, posso avere la tua maglietta? Non mi ha nemmeno guardato, ha detto solo: ‘No!’».

Per scherzo, i suoi compagni di squadra dell’Atalanta hanno regalato all’esterno tedesco proprio la casacca di CR7. Ecco la reazione di Gosens al momento dell’apertura del pacchetto.