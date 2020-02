Hans Hateboer, esterno nerazzurro, è intervenuto ai microfoni del sito ufficiale dell’Atalanta per analizzare la sua prestazione contro il Valencia

Hans Hateboer, esterno dell’Atalanta, è intervenuto ai microfoni del sito ufficiale nerazzurro per analizzare la sua prestazione contro il Valencia. Ecco le sue parole: «Sono veramente contento, io ero l’unico che non aveva segnato. È pazzesco. Secondo me non è stata la migliore partita, ma quando vinci 4-1 puoi essere contento. Loro hanno creato tante occasioni, possono fare gol facilmente. Secondo gol? Ho fatto uno sprint di 40 metri».