Atalanta: il pressing di Gasperini mette in difficoltà il Milan

Il pressing dell’Atalanta di Gasperini ha funzionato alla grande contro il Milan. Duelli uomo su uomo che hanno messo in crisi i rossoneri

L’Atalanta di Gasperini ha annichilito il Milan sotto più punti di vista. Tra cui quello del pressing. Abbiamo visto le solite intensissime marcature a uomo tipiche del calcio del tecnico di Grugliasco. Il Milan ha patito nell’impostare in modo pulito.

Un esempio nella slide sopra, in cui ogni giocatore del Milan ha un avversario su di lui. Da notare la posizione molto alta di Djimsiti, che si occupa di Suso. I terzi dell’Atalanta si distinguono per aggressive uscite in avanti.