Atalanta, Ilicic: «Non dobbiamo essere delusi»

L’attaccante dell’Atalanta Ilicic ha commentato il 5-1 incassato all’Etihad Stadium contro il Manchester City

L’Atalanta esce dal terreno di gioco dell’Etihad Stadium con un pesante 5-1 sulle spalle, che compromette il percorso della squadra di Gasperini in Champions League.

Josip Ilicic ha commentato così la sconfitta ai microfoni di Sport Mediaset: «Abbiamo fatto bene nel primo tempo, non dobbiamo essere delusi ma pensare positivo. Personalmente mi sento bene, anche se ci sono momento in cui non si riesce a fare ciò che si vuole».