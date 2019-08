Atalanta, Ilicic: «Qui una grande famiglia. Mi sento molto bene»

Atalanta, direttamente dal ritiro inglese parla Ilicic: «Qui mi sento molto bene, siamo una grande famiglia, tifosi compresi»

Josip Ilicic, attaccante dell’Atalanta, ha parlato direttamente dal ritiro britannico dei nerazzurri. Le sue parole riportate dall’Ansa:

«All’Atalanta mi sento molto bene anche al di là del lavoro, cosa che nelle mie esperienze precedenti magari non succedeva. Ho scritto che è una grande famiglia: non ho mai visto un ambiente del genere, né in campo, né fuori, tifosi compresi. Siamo abbastanza stanchi, ma è normale in questa fase ed è il prezzo da pagare per prepararci a una stagione storica. Questa sarà la prima volta in Champions anche per me, non solo per il club».