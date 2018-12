Atalanta, Ilicic specialista della tripletta: 1° in Europa con Messi e Aguero

Josip Ilicic, grazie ai 3 gol segnati al Sassuolo, si porta al vertice d’Europa per numero di triplette nel 2018: 3 come Messi e Aguero.

Continua a stupire Josip Ilicic. Il trequartista sloveno, da quando è approdato all’Atalanta, si sta dimostrando una pedina fondamentale nello scacchiere tattico di Gian Piero Gasperini e sta diventando uno specialista della tripletta. Sono infatti ben 3 quelle firmate da lui nel 2018: la prima il 18 marzo scorso nel 5-0 del Bentegodi contro il Verona, la seconda in questa stagione il 21 ottobre sempre a Verona ma contro il Chievo, l’ultima sabato 29 dicembre con il Sassuolo al Mapei Stadium.

Facendo un raffronto fra la Serie A e gli altri principali campionati europei, emerge come Ilicic sia al top per numero di triplette nell’anno solare. Lo sloveno della Dea condivide infatti lo speciale primato con due campioni come Lionel Messi del Barcellona e Sergio Aguero del Manchester City. Per lui, senza dubbio, un primato di cui andare orgoglioso.

