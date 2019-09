Atalanta, incredibile Skrtel: in arrivo la rescissione del contratto?

Clamoroso a Bergamo: Martin Skrtel e l’Atalanta si separano dopo poche settimane. In arrivo la rescissione del contratto

Martin Skrtel saluta già l’Atalanta? Secondo La Gazzetta dello Sport, le parti avrebbero deciso di risolvere il contratto. Il difensore slovacco non è stato convocato per la sfida contro il Torino, ufficialmente per permettergli di ritrovare la migliore condizione.

Proprio la condizione fisica non perfetta del giocatore avrebbe spinto le parti a dirsi addio. Lo slovacco non si sentirebbe nella forma migliore. Skrtel non ha ancora esordito con la maglia della Dea e probabilmente non lo farà mai: nelle prossime ore potrebbe arrivare l’ufficialità della rescissione.