Spalletti a un passo da Mou: l’Inter può eguagliare un record 10 anni dopo

Inter: contro l’Atalanta Spalletti punta il record di vittorie consecutive in campionato di José Mourinho dieci anni dopo. Il primato assoluto di Mancini è però ancora lontano

Luciano Spalletti come José Mourinho? Una blasfemia pensarlo fino a qualche mese fa, eppure oggi il paragone non appare così fuori luogo. L’attuale allenatore dell’Inter, sempre più simile al suo illustre predecessore nei modi e nelle parole, punta anche ad uno dei record stabiliti dal portoghese sulla panchina nerazzurre. Vincento tra qualche ora, nel lunch match contro l’Atalanta, la sua Inter infatti arriverebbe all’ottava vittoria di fila in Serie A. Attualmente i nerazzurri, lanciatissimi dopo un inizio di campionato difficile, sono fermi a sette (come l’Inter di Stefano Pioli che, nella stagione 2016/2017, si era però fermata lì prima di iniziare il proprio calo). Il record di Mourinho è praticamente lì.

La prima Inter nel portoghese, quella pre-Triplete, nella stagione 2008/2009 era arrivata infatti a otto successi consecutivi in campionato e avrebbe poi vinto lo Scudetto. Dieci anni dopo, Spalletti può mettere le mani sul primato. A quel punto inizierebbe la salita più dura: il record assoluto in casa nerazzurra e in tutta la storia del campionato italiano è di Roberto Mancini che, con la sua Inter, nella stagione 2006/2007, arrivò a mettere insieme la bellezza di diciassette vittorie consecutive, una dietro l’altra. Ovviamente a fine stagione, nemmeno a dirlo, anche in quel caso fu Scudetto. Quando i numeri servono a qualcosa.