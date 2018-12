L’appello da Bergamo: «Mio figlio è malato, vorrebbe vedere Ronaldo»

L’appello di mamma Daniela da Bergamo a Cristiano Ronaldo per il figlio Gabriel, malato di leucemia e ricoverato presso l’Ospedale Papa Giovanni, in vista di Atalanta-Juve di oggi…

Il primo Natale torinese di Cristiano Ronaldo è stato all’insegna della solidarietà. L’attaccante della Juventus, insieme alla compagna Georgina Rodriguez, nei giorni scorsi ha deciso di far visita al reparto pediatrico dell’Ospedale Regina Margherita e ai piccoli pazienti che lì ricoverati. Oggi il portoghese non sarà in campo contro l’Atalanta a Bergamo: Massimiliano Allegri ha già annunciato la prima panchina stagionale di CR7 per turnover. Potrebbe essere l’occasione buona per Ronaldo per riposare e, magari perché no, per fare un’altra sorpresa ai bambini meno fortunati, rispondendo magari all’appello della mamma di Gabriel, un bimbo di 10 anni orinario di Nembro (nel bergamasco) ricoverato da qualche tempo presso l’Ospedale Papa Giovanni del capoluogo di provincia lombardo…

«Sono la mamma di Gabriel, un bel bambino di 10 anni che purtroppo dallo scorso 20 giugno è ricoverato al Papa Giovanni per giocare la partita più difficile, quella della vita – le parole di mamma Daniela – . Il suo avversario si chiama leucemia mieloide acuta. In questi giorni si è sottoposto all’ultimo ciclo di chemioterapie. Speriamo che si risolva tutto per il meglio e che tra qualche giorno possa tornare a casa. In ogni caso poi dovrà fare tutti i controlli per diversi anni. Gabriel avrebbe un desiderio: essendo tifoso della Juventus gli piacerebbe avere la visita di Cristiano Ronaldo o di qualche altro giocatore bianconero, visto che il 26 sono qui a Bergamo per giocare contro l’Atalanta. So che non è facile, ma per lui sarebbe il regalo di Natale più bello». Sarebbe un gran Santo Stefano.