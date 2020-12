Atalanta: la dirigenza prova a ricucire lo strappo fra Gomez e Gasperini

La dirigenza dell’Atalanta è al lavoro per provare a ricucire lo strappo fra il Papu Gomez e Gian Piero Gasperini. I dettagli

Proseguono le manovre diplomatiche in casa Atalanta per ricucire lo strappo creatosi fra il Papu Gomez e il tecnico Gian Piero Gasperini. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, la dirigenza in questi giorni cercherà di mediare fra il capitano e l’allenatore per provare a far rientrare il caso.

Se l’intervento diplomatico non dovesse funzionare, Gomez verrà ceduto nel corso della prossima sessione di mercato ma non a zero come vorrebbe l’argentino ma per una cifra che si aggirerà fra gli 8 e i 10 milioni di euro, ovvero la valutazione del giocatore da parte della società bergamasca.