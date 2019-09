Atalanta, Marino: «Affrontiamo la Champions League con serenità»

Il direttore generale dell’Atalanta Marino commenta l’esordio in Champions League dell’Atalanta di Gasp contro la Dinamo Zagabria

Marino, direttore generale dell’Atalanta, spiega ai microfoni di Sky Sport le sensazioni dell’ambiente orobico a pochi minuti dall’esordio in Champions contro la Dinamo Zagabria.

«Debutto? Momento storico per la società e per la città di Bergamo. Atmosfera dello spogliatoio? La squadra è matura, sa cosa fare in campo e ha preparato bene questa gara. Affrontiamo la Champions con grande serenità. Obiettivi per il ritorno? Portare più di 30000 persone a San Siro».