Atalanta, Muriel: «Gasperini mi chiede molto. Sul secondo posto…»

Luis Muriel, attaccante dell’Atalanta, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria conquistata contro il Bologna.

VITTORIA – «Sapevamo che era una squadra molto dinamica e in gran forma. Lo ha dimostrando facendo una grande partita e mettendoci in difficoltà. Siamo stati bravi e reattivi. Poi abbiamo approfittato dell’occasione che abbiamo avuto».

SECONDO POSTO – «Speriamo di giocarci quel secondo posto all’ultima giornata. Sarebbe bellissimo. Abbiamo due match difficili ora. Arrivare a giocarci il secondo posto con l’Inter con questo vantaggio sarebbe l’ideale».

MILAN – «Sarà una partita difficilissima, sono in grande forma. Sarà una battaglia come oggi. Stiamo incontrando squadre che viaggiano forte. Il Milan non è da meno».

BILANCIO – «È molto importante il lavoro che sto facendo. Sono concentrato anche se non parto dall’inizio. È merito del mister che mi ribadisce la fiducia. So che si aspetta molto da me».

CHAMPIONS LEAGUE – «Avremo qualche giorno per riposarci. Giocare tante partite con questo caldo fa sentire la fatica. Non saranno facili queste ultime tre gare, ma recupereremo».