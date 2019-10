Atalanta: nessuno tira quanto Zapata da dentro l’area

Duvan Zapata è determinante per la fase offensive dell’Atalanta. Nessuno in Serie A conclude quanto l’attaccante colombiano

Non sarà facile per l’Atalanta fare a meno dei gol di Duvan Zapata. L’attaccante colombiano vede la porta con grande costanza, e la squadra è bravissima a metterlo nelle giuste condizioni per segnare.

L’ex Sampdoria è il giocatore della Serie A che più di tutti tira dentro l’area di rigore. Ben 24 conclusioni complessive per lui in queste specifiche situazioni. Nessuno ha fatto meglio, c’è Joaquin Correa al secondo posto con 22.