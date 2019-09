Atalanta, Palomino: «Champions? Ecco che faccio se passiamo il girone»

Atalanta, Palomino ha già la testa alla Champions League: «Se andiamo ai quarti mi raso a zero. Guardiola tra i migliori al mondo»

Il difensore centrale dell’Atalanta, José Luis Palomino, ha parlato alla Gazzetta dello Sport. Ecco il pensiero del giocatore sulla Champions che partirà tra poco:

«Penso in grande. Voglio gli ottavi e in caso di quarti mi raso a zero. Guardiola è uno dei migliori tecnici al mondo, cercheremo di far sudare anche lui ed il suo City. Aguero? Un fenomeno. Scambiare la maglia con lui? Preferirei batterlo».