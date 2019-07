Atalanta, parla Gomez: «Dobbiamo mettere minuti sulle gambe»

Atalanta, parla il Papu Gomez: «In questi test dobbiamo mettere minuti sulle gambe ma vogliamo anche vincere, è sempre bello»

In vista della nuova dispendiosa stagione, Papu Gomez ha parlato al canale Youtube dell’Atalanta. Queste le parole del capitano degli oribici:

«In questa fase dobbiamo mettere minuti sulle gambe e giocare un po’, anche se magari le cose non stanno andando come vogliamo. Ma in questi test è anche bello vincere, anche se sono partite amichevoli. Siamo in gruppo di tutti bravi ragazzi e giovani, a volta ci sta che ci sia qualche corto circuito. Siamo qui da 20 giorni a lavorare, c’è stanchezza ma ci divertiamo».