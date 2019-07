Atalanta, parla Muriel: «Partite importanti per capire a che livello siamo»

Al termine della bella vittoria dell’Atalanta contro il Norwich ha parlato Luis Muriel, autore di una doppietta

Luis Muriel è in grande spolvero. L’attaccante colombiano ha siglato una doppietta nell’amichevole contro il Norwich, contribuendo non poco alla vittoria finale. Le parole del centravanti a fine partita.

AMICHEVOLI – «Questi test ci misurano, sono molto utili. Ci danno il punto della situazione per far capire come siamo messi. Sono partite importantissime e segnare alla prima da titolare è bello».

NORWICH – «Loro hanno iniziato molto forte. Fortunatamente abbiamo preso solo un gol, poi sono calati e siamo riusciti a batterli. Anche se è un’amichevole è sempre importante vincere».