Atalanta-Parma 0-0: risultato e cronaca in diretta live

Atalanta-Parma, 10ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Ad aprire la decima giornata di Serie A sarà l’anticipo pomeridiano, in programma alle ore 15 allo stadio “Atleti Azzurri d’Italia” di Bergamo, tra Atalanta e Parma. Dopo una serie di risultati negativi, gli uomini di Gasperini sono riusciti a ottenere una vittoria tanto preziosa quanto fondamentale contro un Chievo Verona, potenzialmente galvanizzato dall’arrivo di Ventura, grazie a un super Ilicic. Gli ospiti, invece, sono reduci da una sconfitta, quella subita contro la Lazio, che ha interrotto la serie positiva di due vittorie consecutive. Per l’occasione, Gasperini dovrebbe riproporre la coppia d’oro formata da Gomez˗Ilicic mentre D’aversa, dopo aver recuperato Gobbi e Ciciretti, dovrebbe affidarsi all’usato sicuro rappresentato da Gervinho˗Ceravolo˗Siligardi. Ecco la cronaca live del match

Atalanta (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Barrow. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; Rigoni, Stulac, Barillà; Gervinho, Ceravolo, Siligardi. Allenatore: Roberto D’Aversa

Arbitro: Rosario Abisso

Note: Ammonizioni: Barillà (P)

Atalanta-Parma: diretta live e sintesi

SINTESI PRIMO TEMPO: Parte subito fortissimo la squadra di Gasperini che non esita a schiacciare gli avversari nella propria metà campo, grazie, in particolare, agli spunti di Ilicic e Gomez. Il Parma, dal canto suo, si difende bene, riuscendo anche, raramente, a contrattaccare in contropiede, senza riuscire però a creare grossi problemi a Berisha. L’Atalanta è, indubbiamente, l’autentica padrona del gioco ma, intorno al 20’, la squadra di D’Aversa riesce a collezionare una serie di ottime opportunità, con Ceravolo e Barillà. La nuova scossa dei padroni di casa, allora, arriva dai piedi di Ilicic che, soltanto a causa di un intervento provvidenziale di Sepe, non porta i suoi in vantaggio per un soffio. Nei minuti finali è sempre la squadra di casa a fare la partita, mettendo in evidenza sempre di più le difficoltà del Parma di ripartire con precisione ed efficacia.

45’ ˗ Finisce qui, senza recupero: è 0˗0

44’ ˗ Fallo in attacco da parte di Palomino ma l’Atalanta, sugli sviluppi del calcio di punizione, è andata molto vicina al gol, nonostante il fischio dell’arbitro

44’ ˗ Fallo netto di Stulac su Freuler: calcio di punizione per i bergamaschi

43’ ˗ Azione un po’ troppo complessa dei padroni di casa che perdono lo spunto proprio una volta giunta al limite dell’area

42’ ˗ Intervento provvidenziale di Bruno Alves, in scivolata, sullo spunto splendido di Ilicic: il Parma può ripartire

41’ ˗ Ennesimo lancio fuori misura dei parmensi, questa volta a opera di Ceravolo

39’ ˗ Hateboer prova la percussione solitaria in area di rigore ma il suo tentativo viene respinto dalla coppia Gagliolo˗Gobbi

37’ ˗ Errore ingenuo di Gosens sul cross troppo arretrato per i compagni, seguito da un ennesimo rilancio sbagliato della retroguardia dei Ducali

36’ ˗ Iacoponi prova il lancio, più che telefonato, per Ceravolo ma Berisha intuisce senza problemi

34’ ˗ Ilicic si lamenta con l’arbitro per un intervento scomposto di Barillà non visto dall’arbitro ma la sua protesta non porta ad alcun vantaggio sostanziale

32’ ˗ Occasione Atalanta. Su cross di Gosens dalla sinistra, Sepe respinge a mani aperte, mandando il pallone direttamente sulla testa di Barrow che, colto alla sprovvista, non riesce a deviare con la giusta potenza

31’ ˗ Occasione Atalanta. Hateboer raccoglie una palla vagante al limite dell’area, lasciando partire una conclusione tanto potente quanto imprecisa

29’ ˗ Ilicic entra con troppa foga su un avversario: Abisso è costretto a fischiare il fallo

26’ ˗ Occasione Atalanta. Ilicic trova lo spazio per calciare, dopo una serie di dribbling e sterzate al limite dell’area: la sua conclusione viene allontanata a mani aperte da Sepe oltre la traversa

26’ ˗ Fuorigioco fischiato a Gosens

25’ ˗ Occasione Parma. Barillà lascia partire un pericoloso fendente con il destro dalla distanza: palla a pochi centimetro dal palo alla destra di Berisha

23’ ˗ Ammonizione per Barillà, reo di aver commesso un fallo tattico su Gomez

22’ ˗ Occasione Parma. Ceravolo tenta il colpo di tacco al centro dell’area, su assist di Rigoni, trovando la corta respinta di Berisha. L’azione prosegue ma il tiro di Iacoponi viene ostacolato dalla respinta di un difensore

22’ ˗ Terzo corner per il Parma, allontanato in pugno da Berisha

21’ ˗ Occasione Atalanta. Toloi cerca di piazzarla dal limite dell’area ma Sepe blocca in salto

20’ ˗ Occasione Parma. Ceravolo riesce a spizzare il cross proveniente dalla destra ma il suo colpo di testa è troppo impreciso per impensierire davvero Berisha

19’ ˗ Occasione Parma. Sugli sviluppi del calcio d’angolo, Bruno Alves prova a rimettere al centro dell’area un pallone apparentemente perso, riuscendo a conquistare un altro corner

18’ ˗ Primo calcio d’angolo per la squadra ospite

17’ ˗ Lo spunto di Ceravolo viene fermato sul nascere dall’intervento provvidenziali di Gosens

14’ ˗ Gervinho tenta il dribbling dall’interno dell’area di rigore, per poi cederla a Rigoni, in arrivo di gran corsa: la sua conclusione finisce alta sopra la traversa

12’ ˗ Barrow prova il tiro, ricevendo soltanto la deviazione di Iacoponi in corner

12’ ˗ Si alza con un pizzico di ritardo la bandierina del guardalinee a segnalare il fuorigioco di Ceravolo

11’ ˗ Rigoni atterra Gosens, anche se con qualche dubbio, dando alla Dea la possibilità di battere una punizione nei pressi del limite dell’area di rigore

10’ ˗ Gervinho può scatenarsi sulla corsia di sinistra ma la sua progressione viene fermata quasi sul nascere dall’intervento pulito e provvidenziale di de Roon

8’ ˗ Doppia occasione Atalanta. Prima Barrow tenta di sorprendere la difesa con un colpo di testa, soltanto spizzato; poi ci prova de Roon dalla distanza ma il suo tiro, estremamente telefonato, viene bloccato senza problemi da Sepe

7’ ˗ Scontro Ilicic˗Gobbi in mezzo al campo: calcio di punizione per i padroni di casa

6’ ˗ Occasione Atalanta. Ilicic prova a sorprendere il portiere avversario dalla distanza ma Sepe è bravo a bloccare la conclusione centrale

5’ ˗ Intervento duro ma regolare di Gagliolo su Gomez: l’arbitro fa proseguire

4’ ˗ Cross basso di Gosens verso il centro dell’area: Stulac respinge in scivolata mettendo in calcio d’angolo

4’ ˗ Ennesimo rinvio sbagliato di Sepe, che oggi appare più impreciso del solito, forse a causa della pioggia insistente

3’ ˗ Gosens prova a crossare ma la palla aveva già ormai superato abbondantemente la linea di fondo

2’ ˗ Rimessa fuorimisura di Sepe: direttamente in fallo laterale

1’ ˗ Gagliolo spazza via un pallone vagante nella propria metà campo che consente all’Atalanta di ripartire: lo spunto di Barrow sulla fascia si infrange, però, contro il muro emiliano

1’ ˗ Abisso fischia il calcio d’inizio: è la squadra di casa a battere il primo pallone

Atalanta e Parma sono scese in campo e sono pronte a dare inizio al primo anticipo della 10° giornata della Serie A, sotto una pioggia scrosciante

Atalanta-Parma: formazioni ufficiali

Atalanta (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Barrow. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; Rigoni, Stulac, Barillà; Gervinho, Ceravolo, Siligardi. Allenatore: Roberto D'Aversa

Atalanta-Parma: probabili formazioni e pre-partita

Qui Atalanta. Dopo la brillante vittoria scacciacrisi ottenuta contro il Chievo Verona, l’Atalanta è pronta a tornare in campo con l’obiettivo di risalire la china e provare a ripetere l’exploit delle scorse due stagioni. Con Masiello sicuro assente, la difesa a tre sarà composta dal trio Mancini˗Toloi˗Palomino. Il dubbio più grande del tecnico riguarda il reparto avanzato: insieme agli intoccabili Ilicic˗Gomez, si apre il ballottaggio, composto da Rigoni˗Zapata˗Barrow con il gambiano leggermente favorito. In porta, potrebbe essere la volta di Berisha, al posto di Gollini.

Qui Parma. Dopo un inizio di stagione sorprendente, il Parma è incappato in una sconfitta, contro la Lazio di Immobile, che ne ha rallentato la salita verso le zone alte della classifica. Per la partita odierna, D’Aversa recupererà Gobbi e Ciciretti, destinati, però, inizialmente alla panchina. A percorrere la fascia sinistra sarà l’ex del match, Bastoni, adattato a un ruolo non suo, ma pronto a dare un importante contributo. A centrocampo, spazio a Barillà, Stulac e Rigoni, mentre in avanti spazio al solito trio composto da Di Gaudio˗Gervinho˗Ceravolo. Neanche convocato, invece, Inglese a causa di un problema fisico.

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Mancini, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez, Barrow.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Gagliolo, Bruno Alves, Bastoni; Rigoni, Stulac, Barillà; Gervinho, Ceravolo, Di Gaudio.

Atalanta-Parma: precedenti

Quella che andrà in scena all’Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo, tra Atalanta e Parma, sarà la sfida numero 59 tra le due compagini, tenendo conto dei confronti di tutte le categorie, per un bilancio complessivo assolutamente equilibrato, caratterizzato da 18 vittorie per ciascuno e 22 pareggi. L’ultimo incontro disputatosi in Serie A risale alla stagione 2014/2015: in quell’occasione, la formazione bergamasca riuscì a vincere in casa con una vittoria di misura mentre, al ritorno, la partita terminò con uno scialbo 0˗0. L’ultima vittoria dei crociati, invece, risale alla stagione precedente: una partita senza storia conclusasi con un netto 4˗0, firmato dalle reti di Molinaro, l’autogol di Benalouane e quelle di Cassano e Schelotto.

Atalanta-Parma: arbitro

Sarà il palermitano Rosario Abisso l’arbitro designato a dirigere il primo anticipo della 10° giornata di Serie A tra Atalanta e Parma. Per il direttore di gara ˗ classe ’85, originario di Palermo e imprenditore di professione ˗ sarà la gara numero 7 in stagione, dopo le quattro partite dirette in Serie A, quella di Coppa Italia tra Torino˗Cosenza e quella di U20 Elite League tra Germania e Olanda. A coadiuvare Abisso nella direzione di gara odierna saranno gli assistenti di linea Rodolfo Di Vuolo di Castellammare di Stabia e Antonino Santoro di Catania, il IV ufficiale sarà Lorenzo Illuzzi di Molfetta, mentre alla postazione VAR siederanno Maurizio Mariani di Aprilia, coadiuvato da Mauro Vivenzi di Brescia.

