Atalanta, Pasalic e Malinovskyi per ripartire

Nella gara di domani contro la squadra di Montella Gasperini pensa all’inserimento dei due giovani

Servirà ripartire e da subito per scacciare via i fantasmi di Zagabria. L’Atalanta domani sfiderà la Fiorentina e potrebbe affidarsi a due jolly: Pasalic e Malinovskyi. Il primo è cresciuto tantissimo dallo scorso anno in cui per un momento ha pensato di abbandonare la Dea, per fortuna Gasperini l’ha convinto a rimanere e dall’inizio del campionato è sempre stato un titolare (salvo per la gara di Champions): tra le linee con la Spal e centrocampista offensivo con Torino e Genoa.

Non ha sfigurato neanche Malinovskyi che domani potrebbe, insieme al croato, partire per la prima volta da titolare. L’idea è quella di mantenere il modulo standard ovvero il 3-4-1-2 . Con l’inserimento dei due giocatori si potrebbe virare passando a un 3-5-2 più intenso o a un 4-2-3-1 più offensivo.