Atalanta, passaggi a vuoto in Champions: quanti punti persi da situazioni di vantaggio

L’Atalanta ha perso tantissimi punti in questa Champions League da situazioni di vantaggio, Gasperini deve lavorare sulla testa della squadra

Il destino dell’Atalanta in Champions League è ancora tutto nelle mani dei nerazzurri che, con una vittoria al Gewiss Stadium contro il Villarreal si assicureranno il passaggio del turno. C’è però un problema testa per la Dea in Europa che troppo spesso quest’anno si è fatta rimontare come accaduto martedì in Svizzera.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, sono infatti ben 9 i punti persi dall’Atalanta da situazioni di vantaggio in Champions. Entrambe le volte contro il Manchester United, dove è arrivata poi prima una sconfitta e poi un pareggio. Nel 2-2 dell’andata col Villarreal e appunto martedì con lo Young Boys. Un problema a cui Gasperini dovrà trovare soluzione lavorando sulla testa dei suoi ragazzi.