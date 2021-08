Atalanta, pazza idea Berardi: il calciatore chiede al Sassuolo un trattamento “alla Locatelli”

Calciomercato Atalanta: i nerazzurri cercano un esterno e negli ultimi giorni di trattative potrebbero fiondarsi su Domenico Berardi del Sassuolo

La pazza idea di fine mercato è dell’Atalanta e porta il nome di Domenico Berardi. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri sono a caccia di un esterno e avrebbero messo gli occhi sull’esterno campione d’Europa con l’Italia che già sul finire della scorsa stagione aveva annunciato al Sassuolo di voler andare via. Il calciatore, dopo undici anni in neroverde, vuole provare nuove esperienze e magari ascoltare quella musica della Champions League che fino ad ora ha udito solo in tv.

Il club di Reggio Emilia, però, non si è mai scostato dalla valutazione di 35 milioni di euro che ha allontanato tutte le pretendenti. E allora, per trasferirsi all’Atalanta, Berardi avrebbe chiesto lo stesso trattamento avuto da Locatelli per andare alla Juventus. Una formula agevolata, con il pagamento del cartellino spostato al futuro. L’esterno è una bandiera del Sassuolo e la dirigenza potrebbe accontentarlo proprio per questo motivo.