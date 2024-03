Atalanta, Percassi: «Per i tifosi un gioiello e ancora l'Europa»

Il presidente dell’Atalanta Antonio Percassi ha voluto fare qualche dichiarazione tra il modello in lego del Gewiss Stadium e sul mondo nerazzurro

Presso l’Orio Center di Bergamo, a fronte della più grande mostra Lego, di cui era presente anche il modello in scala del Gewiss Stadium completamente ristrutturato, il presidente dell’Atalanta Antonio Percassi ha rilasciato qualche dichiarazione.

MODELLO LEGO – «L’ho visto un mese fa il primo test. Avevamo dato delle osservazioni ed è veramente spettacolare. Qui si guarda un progetto con i mattoncini dove noi siamo gli esclusivisti in Italia come gruppo. Si tratta di un progetto però basato sulla realtà dove stiamo lavorando molto forte, e uscirà una roba fantastica per la nostra tifoseria».

SULLA STAGIONE DELL’ATALANTA – «Stiamo giocando anche quest’anno ad un livello alto. Vogliamo sperare di rientrare tra le coppe. I ragazzi si stanno comportando bene e speriamo di far felici i tifosi».