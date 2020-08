Atalanta Perin, il portiere bianconero si avvicina alla Dea. L’ex Genoa rientrerà dal prestito, ma molto probabilmente lascerà la Juve

Mattia Perin è sempre più lontano da Torino. Il portiere bianconero rientrerà dal prestito al Genoa, ma molto probabilmente partirà in maniera definitiva.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’estremo difensore si avvicina all’Atalanta. Il giocatore è stato già accostato ai nerazzurri e potrebbe rientrare in eventuali operazioni di mercato. L’idea è quella di far crescere Carnesecchi sotto l’ala protettrice di un portiere esperto come Perin.