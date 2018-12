Atalanta, Pesic: «Mi ispiro a Ibrahimovic»

Le parole di Aleksandar Pesic, nuovo attaccante dell’Atalanta

Aleksandar Pesic, nuovo acquisto dell’Atalanta, arrivato dal Tolosa, è stato presento quest’oggi in conferenza stampa. Ecco le sue parole: «Qui in Italia il calcio è molto più tattico, mentre in Francia è più aperto. A chi mi ispiro? A Zlatan Ibrahimovic, è un calciatore che mi è sempre piaciuto».

Il NEO ACQUISTO CONTINUA – «Il numero? Ho scelto il nove perché era libero. Ho saputo che è stato di Inzaghi, quindi spero di fare bene come lui. Davanti a me ci sono grandi attaccanti come Paloschi e Pinilla, so che il mister gioca con una sola punta, ma io posso giocare anche a due».