Atalanta, Pezzella: «Voglio convincere Gasperini e guadagnarmi il riscatto»

L’esterno dell’Atalanta Pezzella ha parlato della sua voglia di far bene con la maglia nerazzurra

Giuseppe Pezzella, esterno dell’Atalanta che potrebbe andare a coprire il ruolo lasciato scoperto da Gosens, ha rilasciato un’intervista a L’Eco di Bergamo dove ha parlato della sua voglia di voler far bene con la maglia nerazzurra.

RISCATTO – «Voglio convincere mister Gasperini con il mio rendimento, non ho bisogno di collezionare il numero di presenze per esser riscattato. Se giochi tanto e fai male, non serve».

PARTITE EUROPEE – «Le gare in Europa non sono mai da snobbare. Affronteremo tutte le partite come abbiamo sempre fatto uniti e compatti, dando il massimo in ogni competizione. In Europa League e in Serie A, perché vogliamo dimostrare di essere da Champions. Ora arriva un mese decisivo ma non c’è una partita chiave o un momento più importante degli altri: non ci poniamo obiettivi e proveremo a vincere più partite possibile. La storia dice che, nel ritorno, l’Atalanta va sempre meglio che nell’andata: noi siamo andati forte fin qui, mantenere o migliorare questo rendimento significherebbe centrare grandi traguardi».

INTER E LAZIO – «Eravamo decimati: contro l’Inter meritavamo di più, ma siamo contenti della prestazione, contro la Lazio è stato un punto guadagnato. Nel finale mi sono spinto più avanti: non avrei mai pensato di farlo, ma se serve posso giocare anche in porta. Voglio convincere l’Atalanta con il rendimento».

NAPOLI – «Non c’è un motivo ben preciso perché non abbia mai giocato nella squadra della mia città, ma non cambierei mai il percorso fatto fino ad oggi, fatto di conquiste sul campo».