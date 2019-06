Atalanta, la Primavera sogna un tricolore da dedicare a Favini

Atalanta, la Primavera questa sera al Tardini sfida l’Inter nella finale scudetto: il sogno è un tricolore da dedicare a Favini

Un motivo in più per inseguire quel tricolore mai meritato come quest’anno. Ovvero la possibilità e la volontà, da parte della Primavera dell’Atalanta, di dedicare un eventuale scudetto alla memoria di Mino Favini. Per anni il lungimirante capo del vivaio orobico, scomparso nello scorso mese di aprile.

Sarebbe anche e soprattutto per lui, questa sera, un successo del gruppo di Brambilla, chiamato a sfidare l’Inter al Tardini di Parma nell’ultimo atto del campionato 2018/2019. Il più importante. Dopo una stagione regolare dominata in lungo ed in largo. Dalla squadra che ha dimostrato di essere la più attrezzata e continua del lotto.