Atalanta, prosegue la preparazione inglese. Domani altra amichevole

L’Atalanta prosegue la sua preparazione in terra inglese. Domani amichevole col Norwich, si rivedrà l’ultimo rientrato Zapata

L’Atalanta è a lavoro per preparare l’intensa stagione che l’attende dopo la conquista della Champions League. Gli oribici sono in Inghilterra, dopo hanno recentemente affrontato lo Swansea in amichevole venendo sconfitti.

I ragazzi di Gasperini si sposteranno in giornata a Norwich, e come fa sapere la Gazzetta dello Sport si prepareranno per affrontare domani la squadra di mister Farke. Test in cui, con tutta probabilità, si rivedrà Duvan Zapata.