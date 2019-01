Atalanta-Roma highlights e gol: le azioni salienti del match valido per la 21ª giornata della Serie A 2018/2019

L’Atalanta ospita la Roma nella seconda giornata di ritorno allo stadio Atleti Azzurri d’Italia. Quella tra le due compagini è una sfida che profuma d’Europa dato che entrambe attualmente sono in corsa per un pass valido per le prossime competizioni continentali. I padroni di casa, difatti, sono attualmente in settima posizione a solo un punto dalla Lazio (sesta) e a due dai giallorossi (quinti).

L’incontro è stato affidato al direttore di gara Gianpaolo Calvarese della sezione arbitrale di Teramo, coadiuvato da Passeri e Manganelli e dal quarto uomo Giua. Addetti VAR sono Di Bello e Bindoni. Ecco gli highlights di Atalanta-Roma:

ATALANTA-ROMA 0-1 – Edin Dzeko riceve un passaggio insidioso all’interno dell’area che lo mette uno contro uno con il portiere e lo buca sul palo sinistro!

ATALANTA-ROMA 0-2 – Al 34′ del primo tempo Steven N’Zonzi gioca palla a Edin Dzeko che con rapidità controlla il passaggio e segna calciando verso la destra! Il portiere non ci è arrivato e il bosniaco trova il raddoppio!