Gasperini estasiato dalla rimonta: «Una grandissima Atalanta»

Gara pazzesca all’Atleti Azzurri, Atalanta e Roma sulle montagne russe: ecco le parole di Gian Piero Gasperini dopo il pirotecnico 3-3

Atalanta-Roma è terminata 3-3, la Dea rimonta tre reti e porta a casa un ottimo punto per la corsa alla zona Europa. Ecco l’analisi di Gian Piero Gasperini ai microfoni di Sky Sport: «Nel primo tempo, sia per meriti della Roma che soprattutto per demerito nostro, abbiamo concesso degli spazi notevoli: noi creavamo occasioni e loro segnavano. E’ servita una grandissima Atalanta per recuperare la partita».

Continua il tecnico di Grugliasco: «Noi abbiamo sbagliato delle scalate e delle uscite, aprendo il campo della Roma, e a volte eravamo sbilanciati con troppi uomini. Di solito non facciamo tutto questo, nel secondo tempo siamo stati molto precisi. In attacco avevamo fatto bene anche nel primo tempo, nella ripresa l’abbiamo raddrizzata». Infine, una battuta sull’ennesimo rigore sbagliato in stagione, questa volta da Zapata: «Abbiamo un problema con i rigori, quasi quasi li scambierei con tre calci d’angolo (ride, ndr)».