Atalanta, Scalvini sorpreso: «Pensavo di restare in Primavera»

Atalanta, Scalvini sorpreso dal lauto minutaggio concesso da Gasperini: «Pensavo di restare in Primavera e di aggregarmi ogni tanto, e invece»

Il giovane esordiente dell’Atalanta Giorgio Scalvini ha analizzato la sua stagione a L’Eco di Bergamo. Ecco le sue parole.

LA STAGIONE – «Non mi aspettavo una stagione del genere. Pensavo di restare in Primavera e di aggregarmi ogni tanto, ma ho trovato molto spazio. Non so cosa aspettarmi dal prossimo campionato, penso al presente e a costruirmi un futuro».

L’EUROPA LEAGUE – «Ora abbiamo il Lipsia. Seguo la Bundesliga e li conosco. Possiamo farcela, sono simili al Bayer Leverkusen. Se passeremo, non dovremo sottovalutare l’altra semifinalista: i Rangers sono molto insidiosi».