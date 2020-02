Atalanta Valencia, record di biglietti: 44mila a San Siro

Atalanta Valencia, si avvicina l’appuntamento con la storia. Superato il record del 1984, si va oltre i 44mila spettatori

(dal nostro inviato a Milano, Patrick Iannarelli) – Luci a San Siro. Per accogliere uno dei match più importanti della storia dell’Atalanta. Mancano meno dieci ore al match con il Valencia, ma i nerazzurri hanno battuto già un record: ci saranno 44mila persone allo stadio, superato di circa mille unità il record di biglietti venduti nel 1984 in una sfida tra Atalanta e Inter. Tutti a sostener la Dea, per un’impresa storica non impossibile.