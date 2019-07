Atalanta, vittoria per 6-0 nell’amichevole contro il Renate

Atalanta, successo per 6-0 nell’amichevole contro il Renate. Buon test per gli uomini di Gasperini in vista della lunga stagione

Tutto facile per l’Atalanta nel test odierno contro il Renate. Il match è terminato con il punteggio di 6-0 in favore dei ragazzi di Gasperini, che sono a lavoro per preparare la stagione che li vedrà protagonisti in Champions League.

A segno, per gli orobici, Ilicic, Gomez e Barrow nel primo tempo. Score che si ripete nella seconda frazione di gioco quando a mettere il proprio nome nel tabellino sono Colley per due volte e Muriel.