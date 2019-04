Atalanta-Empoli, Zapata a caccia del gol per rincorrere il record di Inzaghi

Zapata in cerca della rete contro l’Empoli per avvicinarsi al record di Inzaghi con l’Atalanta, tuttora imbattuto

Duvan Zapata è uno degli uomini chiave dell’Atalanta di Giampiero Gasperini. Il colombiano si è dimostrato capace di garantire la continuità dal punto di vista realizzativo che era mancata al reparto offensivo dello scorso anno. L’obiettivo del numero 91 è centrare la qualificazione in Champions League, ma non solo.

Infatti, Zapata ha messo nel mirino anche il record di Filippo Inzaghi. Il sudamericano vuole superare il bomber storico del Milan, che con la maglia dell’Atalanta riuscì a realizzare 24 reti nella stagione 1996/1997. Nemmeno Papu Gomez e German Denis sono riusciti a battere questo primato orobico, ma l’attaccante ex Samp ci crede. Per ora continua la sua corsa per lo scettro di capocannoniere della Serie A, per ora nelle mani di Fabio Quagliarella, con Piatek e Ronaldo a insidiare il classe ’83.