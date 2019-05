Atalanta, Duvan Zapata torna in cima del taccuino del Napoli dopo la splendida stagione e col mercato alle porte

Tornano i rumors sull’interesse del Napoli per Duvan Zapata, trascinatore dell‘Atalanta in questa stagione. Il giocatore, secondo Il Corriere dello Sport, sarebbe un obiettivo così importante per i partenopei da portare Cristiano Giuntoli ad inviare costantemente collaboratori per osservare il colombiano.

Nonostante il prezzo elevatissimo con cui l’Atalanta ha blindato il suo bomber anche perchè la lotta Champions è ancora vivissima per gli orobici. Il ritorno a Napoli del colombiano sembra quindi dipendere solamente dal giocatore ma ogni discorso legato al suo trasferimento è rimandato a fine stagione quando si saprà dove gareggerà l’Atalanta il prossimo anno.